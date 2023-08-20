Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Ларионов
Мать: Евдокия Микифорова
1782 – 15, 1795 – 35
Бракосочетание
До 1795
Жена: Ксения Яковлева
1795 – выдана в замужество того же погоста Гакручейской волости деревни Посада, за экономического крестьянина (имя не указано)
Смерть
Неизвестно