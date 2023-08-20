Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Ларионов

Мать: Евдокия Микифорова

1782 – 15, 1795 – 35
Бракосочетание
До 1795

Жена: Ксения Яковлева

1795 – выдана в замужество того же погоста Гакручейской волости деревни Посада, за экономического крестьянина (имя не указано)
Смерть
Неизвестно
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