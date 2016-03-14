Устимова (Петрова) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устимова (Петрова) Марина Викторовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.12.1968

Дата смерти

14.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1968

Отец: Петров Виктор Алексеевич

Мать: Петрова Ирина Вячеславовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.10.1989

Муж: Устимов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
21.07.1990

Дочь: Петрова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Устимов Юрий Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устимов Юрий Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.03.2016
Москва, город федерального значения Москва
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