Устимова (Петрова) Марина Викторовна
Место рождения
Дата рождения08.12.1968
Дата смерти14.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1968
Бракосочетание
28.10.1989
Рождение ребёнка
21.07.1990
Дочь: Петрова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Устимов Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
08.08.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устимов Юрий Владимирович
Смерть
14.03.2016