Щукина Никифор Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 или 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1810 или 1811
Отец: Евсеичев (Воробьев) Иван Евсеич
Мать: Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Евсеев (Воробьев) Иван Никифорович
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно