Щукина Никифор Ивановна 1810 или 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина Никифор Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 или 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1811

Отец: Евсеичев (Воробьев) Иван Евсеич

Мать: Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Евсеев (Воробьев) Иван Никифорович

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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