Сазонов Трофим Никитич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1910 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 24 | Кол-во лет невесте: 19 | № 4. 17 января 1910 г. Деревни Нижняя Почитанка крестьянин Трифон Никитин Сазонов православный первым браком 23 года и села Верхне-Почитанского кресть... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.
Сын: Сазонов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
06.04.1913 ст.
Дочь: Сазонова (Сазонова) Лидия Трофимовна
Мать ребёнка: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.
Дочь: Сазонова (Сазонова) Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
13.12.1916 ст.
Дочь: Сазонова (Сазонова) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно