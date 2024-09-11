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Сазонов Трофим Никитич

Место рождения

Нижняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край
Бракосочетание
17.01.1910 ст.

Жена: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 24 | Кол-во лет невесте: 19 | № 4. 17 января 1910 г. Деревни Нижняя Почитанка крестьянин Трифон Никитин Сазонов православный первым браком 23 года и села Верхне-Почитанского кресть... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.

Сын: Сазонов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
06.04.1913 ст.

Дочь: Сазонова (Сазонова) Лидия Трофимовна

Мать ребёнка: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.

Дочь: Сазонова (Сазонова) Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
13.12.1916 ст.

Дочь: Сазонова (Сазонова) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно
Нижняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край

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