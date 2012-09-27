Маясина Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маясина Елена Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1965

Отец: не указан

Мать: Докучаева Тамара Ивановна

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