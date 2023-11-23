Ушакова Евдокия Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиДо 1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушаков Яков Васильев
Рождение ребёнка
1723
Сын: Ушаков Федор Яковлев
Отец ребёнка: Ушаков Яков Васильев
Рождение ребёнка
1725
Дочь: (Ушакова) Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Ушаков Яков Васильев
Рождение ребёнка
1731
Дочь: (Ушакова) Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Ушаков Яков Васильев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Ушаков Антон Яковлев
Отец ребёнка: Ушаков Яков Васильев
Рождение ребёнка
11.02.1738
Дочь: (Ушакова) Федора Яковлева
Отец ребёнка: Ушаков Яков Васильев
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Ушаков Яков Васильев
Ушаков Афанасий Яковлевич (1740 - ?) Родился в семье крестьянина села села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Якова Васильевича1 . Служил трапезником, а впоследствии — пономарем в том же селе. В ... Показать все
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Ушакова) Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Ушаков Яков Васильев
Смерть
До 1760