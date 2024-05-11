Павленко Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко Иван Петрович

Павленко Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

25.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Павленко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Павленко Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1921

Сын: Павленко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Павленко Ольга Антоновна

Смерть
25.01.1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.