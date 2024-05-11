Павленко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти25.01.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Павленко Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1912
Сын: Павленко Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1921
Мать ребёнка: Павленко Ольга Антоновна
Смерть
25.01.1977