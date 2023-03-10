Анплей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анплей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Федор Яковлев

Мать: Анна Егорова

Смерть
Неизвестно
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