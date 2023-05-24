Чесноков Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1940
Отец: Чесноков Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1970
Дочь: Суховеева (Чеснокова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Чеснокова (Суханова) Алефтина Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1971
Мать ребёнка: Чеснокова (Суханова) Алефтина Васильевна