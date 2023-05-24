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Чесноков Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1940

Отец: Чесноков Ефим Иванович

Мать: Чеснокова Анна Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова (Суханова) Алефтина Васильевна

Рождение ребёнка
02.09.1970

Дочь: Суховеева (Чеснокова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Чеснокова (Суханова) Алефтина Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1971

Сын: Чесноков Олег Николаевич

Мать ребёнка: Чеснокова (Суханова) Алефтина Васильевна

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