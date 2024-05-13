(Bryan (Morris)) Christine Mary 03.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Bryan (Morris)) Christine Mary

Место рождения

Hastings, England, UK

Дата рождения

03.01.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Hastings, England, UK
Рождение ребёнка
29.01.1974

Сын: Morris Jeremy Bryan

Отец ребёнка: Morris John Charles

Саутгемптон, Великобритания
Рождение ребёнка
10.07.1976

Дочь: (Morris) Lindsay Kirsten

Отец ребёнка: Morris John Charles

Уинчестер, Винчестер SO21, Великобритания
Рождение ребёнка
25.03.1982

Дочь: (Morris) Amanda Jane

Отец ребёнка: Morris John Charles

Брайтон, Брайтон энд Хов, Великобритания
Рождение ребёнка
15.05.1984

Дочь: (Morris) Joanna Mary

Отец ребёнка: Morris John Charles

Брайтон, Брайтон энд Хов, Великобритания

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