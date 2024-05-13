(Bryan (Morris)) Christine Mary
Место рожденияHastings, England, UK
Дата рождения03.01.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Hastings, England, UK
Рождение ребёнка
29.01.1974
Сын: Morris Jeremy Bryan
Отец ребёнка: Morris John Charles
Саутгемптон, Великобритания
Рождение ребёнка
10.07.1976
Дочь: (Morris) Lindsay Kirsten
Отец ребёнка: Morris John Charles
Уинчестер, Винчестер SO21, Великобритания
Рождение ребёнка
25.03.1982
Дочь: (Morris) Amanda Jane
Отец ребёнка: Morris John Charles
Брайтон, Брайтон энд Хов, Великобритания
Рождение ребёнка
15.05.1984
Дочь: (Morris) Joanna Mary
Отец ребёнка: Morris John Charles
Брайтон, Брайтон энд Хов, Великобритания