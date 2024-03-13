Русанов Михаил Гаврилович
Место рождениясело Владимировка, Челябинская область, Россия
Дата рождения07.11.1920
Дата смерти21.05.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920
село Владимировка, Челябинская область, Россия
Военная служба
1940
Рождение ребёнка
17.09.1947
Дочь: Зырянова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Русанова Вера Федотовна
Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
03.02.1950
Дочь: Чернева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Русанова Вера Федотовна
Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
16.06.1955
Сын: Русанов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Русанова Вера Федотовна
Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русанова Вера Федотовна
Смерть
21.05.1994
село Варна, Челябинская область, Россия
Похороны
Неизвестно
53.38986 N, 60.96877 E