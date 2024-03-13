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Русанов Михаил Гаврилович

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Место рождения

село Владимировка, Челябинская область, Россия

Дата рождения

07.11.1920

Дата смерти

21.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920

Отец: Русанов Гавриил Савельевич

Мать: Русанова Анастасия Ивановна

село Владимировка, Челябинская область, Россия
Военная служба
1940
Рождение ребёнка
17.09.1947

Дочь: Зырянова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Русанова Вера Федотовна

Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
03.02.1950

Дочь: Чернева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Русанова Вера Федотовна

Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
16.06.1955

Сын: Русанов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Русанова Вера Федотовна

Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Вера Федотовна

Смерть
21.05.1994
село Варна, Челябинская область, Россия
Похороны
Неизвестно
53.38986 N, 60.96877 E
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