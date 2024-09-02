Бабак Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабак Пелагея Васильевна

Бабак Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

08.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисель Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабак Григорий Прокофиевич

Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Бабак Прокофий Проня Григорьевич

Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бабак Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич

Рождение ребёнка
30.05.1906

Сын: Бабак Исай Григорьевич

Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич

Казаче-Малеваный, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.06.1908

Дочь: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.06.1911

Дочь: Замотаева Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич

Рождение ребёнка
08.10.1916

Дочь: Костицына Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич

Смерть
08.09.1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.