Бабак Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти08.09.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисель Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1899
Сын: Бабак Прокофий Проня Григорьевич
Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
30.05.1906
Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич
Казаче-Малеваный, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.06.1908
Дочь: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.06.1911
Дочь: Замотаева Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич
Рождение ребёнка
08.10.1916
Дочь: Костицына Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Бабак Григорий Прокофиевич
Смерть
08.09.1952