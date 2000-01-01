Решетилов Степан Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетилов Степан Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Решетилов Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1929

Сын: Решетилов Иван Степанович

Мать ребёнка: Решетилова Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Степановна

Мать ребёнка: Решетилова Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Решетилова Ксения Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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