Решетилов Степан Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Решетилов Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1929
Сын: Решетилов Иван Степанович
Мать ребёнка: Решетилова Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Степановна
Мать ребёнка: Решетилова Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Решетилова Ксения Игнатьевна
Смерть
Неизвестно