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Елясин Иосиф Фёдорович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.09.1900

Дата смерти

02.08.1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900

Отец: Елясин Фёдор Матвеевич

Мать: Елясина (Климушкина-Лукьянова) Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елясина Прасковья Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
23.09.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1926

Сын: Елясин Михаил Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.08.1968
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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