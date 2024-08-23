Елясин Иосиф Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.09.1900
Дата смерти02.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
23.09.1900
Рождение ребёнка
24.05.1926
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.08.1968
Похороны
Неизвестно