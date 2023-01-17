Дворников Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворников Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Дворников Иосиф Федоров

Мать ребёнка: не указана

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Сапрыкина Анастасия Федорова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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