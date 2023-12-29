Свешникова (Свешникова) Марья Елисеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1807
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Свешникова) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Свешников Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Свешников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Свешников Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Свешников Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Свешников Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Свешников Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Свешников Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Свешникова) Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Свешников Алексей Гаврилович