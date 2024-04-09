Гагаркина Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаркина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаркин Лев Лукин

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гагаркин Петр Львов

Отец ребёнка: Гагаркин Лев Лукин

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гагаркин Михаил Львов

Отец ребёнка: Гагаркин Лев Лукин

Смерть
Неизвестно

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