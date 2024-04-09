Гагаркина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гагаркин Лев Лукин
Рождение ребёнка
1893
Сын: Гагаркин Петр Львов
Отец ребёнка: Гагаркин Лев Лукин
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Гагаркин Лев Лукин
Смерть
Неизвестно