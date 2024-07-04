Якушин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Якушина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Якушина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушина Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия