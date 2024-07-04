Якушин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Якушина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Якушина Валентина Ивановна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушина Валентина Ивановна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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