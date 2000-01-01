(Трефилова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трефилов Федор
Мать: Трефилова Ирина
Бракосочетание
25.01.1891
Муж: Щепин Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.10.1894
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Щепин Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.09.1897
Сын: Щепин Михаил
Отец ребёнка: Щепин Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Мертворожденная дочь
Отец ребёнка: Щепин Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.12.1899
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Щепин Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.03.1902
Сын: Щепин Алексей
Отец ребёнка: Щепин Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.12.1906
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Щепин Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.08.1909
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Щепин Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Щепин Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно