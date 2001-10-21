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Милюшкина Надежда Андреевна

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Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

30.12.1926

Дата смерти

21.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1926

Отец: Милюшкин Андрей Иванович

Мать: Милюшкина Александра Климентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
депортация
Место жительства
До 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1939
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1939 по 1945
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1950

Сын: Филонов Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.10.1962

Дочь: Махова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Балгазын, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Место жительства
1962
Балгазын, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Смерть
21.10.2001
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
2001
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
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