Милюшкина Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1926
Дата смерти21.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1926
Осуждение
1930
депортация
Место жительства
До 1930
Место жительства
1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1939
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1939 по 1945
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1950
Сын: Филонов Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.10.1962
Дочь: Махова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1962
Смерть
21.10.2001
Место жительства
2001