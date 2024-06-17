Голубкина Тамара Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1938
Рождение ребёнка
02.05.1962
Дочь: Михалева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Голубкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1968
Дочь: Голубика Елена Николаевна
Отец ребёнка: Голубкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.1976
Сын: Голубкин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Голубкин Николай Михайлович