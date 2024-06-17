Голубкина Тамара Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкина Тамара Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1938

Отец: Смирнов Валентин Федорович

Мать: Смирнова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.05.1962

Дочь: Михалева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Голубкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.04.1968

Дочь: Голубика Елена Николаевна

Отец ребёнка: Голубкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.07.1976

Сын: Голубкин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Голубкин Николай Михайлович

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