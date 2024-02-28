Даниил Агапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агап
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сергей Данилов
Мать ребёнка: Наталья Семёнова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Даниил Сергеев
Мать ребёнка: Наталья Семёнова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Симеон Сергеев
Мать ребёнка: Наталья Семёнова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Степан Сергеев
Мать ребёнка: Наталья Семёнова
Смерть
Неизвестно