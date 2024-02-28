Даниил Агапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил Агапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сергей Данилов

Мать ребёнка: Наталья Семёнова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Даниил Сергеев

Мать ребёнка: Наталья Семёнова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Симеон Сергеев

Мать ребёнка: Наталья Семёнова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Степан Сергеев

Мать ребёнка: Наталья Семёнова

Смерть
Неизвестно
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