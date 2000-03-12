Вокопьянц Константин Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1951
Дата смерти12.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1951
Рождение ребёнка
01.04.1974
Дочь: Оксана Константиновна
Мать ребёнка: Вокопьянц Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.1976
Сын: Вокопьянц Юрий Константинович
Мать ребёнка: Вокопьянц Настасья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.2000