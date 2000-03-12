Вокопьянц Константин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокопьянц Константин Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1951

Дата смерти

12.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1951

Отец: Вокопьянц Юрий Аршакович

Мать: Вокопьянц Нина Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1974

Дочь: Оксана Константиновна

Мать ребёнка: Вокопьянц Настасья Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.1976

Сын: Вокопьянц Юрий Константинович

Мать ребёнка: Вокопьянц Настасья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вокопьянц Настасья Николаевна

Смерть
12.03.2000
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