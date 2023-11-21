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Фролов Виктор
Фролов Виктор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1930
Пол
Мужской
Отец
Фролов Иван
1886 г.р.
Мать
Фролова (Скуришина) Пелагея
Около 1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Фролов Иван
Мать:
Фролова Пелагея
Смерть
1930
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