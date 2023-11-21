Фролов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Фролов Иван

Мать: Фролова Пелагея

Смерть
1930
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