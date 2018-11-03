Куц (Пашкова) Галина (Галя) Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куц (Пашкова) Галина (Галя) Марковна

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Место рождения

Ладыженка

Дата рождения

01.01.1948

Дата смерти

03.11.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: Пашков Марк Никитович

Мать: Пашкова Александра Ивановна

Ладыженка
Рождение ребёнка
25.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куц Николай Тихонович

Мариновка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.05.1975

Сын: Куц Николай Николаевич

Отец ребёнка: Куц Николай Тихонович

Смерть
03.11.2018
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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