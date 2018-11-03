Куц (Пашкова) Галина (Галя) Марковна
Место рожденияЛадыженка
Дата рождения01.01.1948
Дата смерти03.11.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Отец: Пашков Марк Никитович
Ладыженка
Рождение ребёнка
25.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куц Николай Тихонович
Мариновка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.05.1975
Отец ребёнка: Куц Николай Тихонович
Смерть
03.11.2018
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область