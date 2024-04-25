Морданова (Пастернак) Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пастернак Федор
Мать: Пастернак Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морданов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Морданов Федор Фаатович
Рождение ребёнка
09.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морданов Федор Фаатович
Смерть
Неизвестно