Морданова (Пастернак) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морданова (Пастернак) Клавдия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пастернак Федор

Мать: Пастернак Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морданов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Морданов Федор Фаатович

Рождение ребёнка
09.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морданов Федор Фаатович

Смерть
Неизвестно

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