Исмагилова (Саляхова) Зулифира Насибулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1975
Сын: Исмагилов Шамиль Робертович
Отец ребёнка: Исмагилов Роберт Агзамович
Рождение ребёнка
26.10.1977
Дочь: Мухаметшина (Исмагилова) Аниса Робертовна
Отец ребёнка: Исмагилов Роберт Агзамович