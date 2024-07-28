Исмагилова (Саляхова) Зулифира Насибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилова (Саляхова) Зулифира Насибулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагилов Роберт Агзамович

Рождение ребёнка
30.01.1975

Сын: Исмагилов Шамиль Робертович

Отец ребёнка: Исмагилов Роберт Агзамович

Рождение ребёнка
26.10.1977

Дочь: Мухаметшина (Исмагилова) Аниса Робертовна

Отец ребёнка: Исмагилов Роберт Агзамович

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