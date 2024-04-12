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Клюев Константин Степанович

Место рождения

Верх-Каракан, Битковская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Клюев Степан Андреевич

Мать: Клюева Евдокия(Домна) Григорьевна

Верх-Каракан, Битковская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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