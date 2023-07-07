Перышкина (Миронова) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перышкина (Миронова) Екатерина Семёновна

Место рождения

Вторая Алексеевка, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: Миронов Семён

Мать: Миронова Жена

Вторая Алексеевка, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1893 ст.

Муж: Перышкин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
04.08.1894 ст.

Дочь: (Перышкина) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Перышкин Павел Яковлевич

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1902 ст.

Сын: Перышкин Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Перышкин Павел Яковлевич

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Владимирская Губерния, Ковровский уезд, Всегодическая волость, д.Игониха
Смерть
Неизвестно

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