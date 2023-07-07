Перышкина (Миронова) Екатерина Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Отец: Миронов Семён
Мать: Миронова Жена
Бракосочетание
Около 1893 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1894 ст.
Дочь: (Перышкина) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Перышкин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
07.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Перышкин Павел Яковлевич
Владимирская Губерния, Ковровский уезд, Всегодическая волость, д.Игониха
Смерть
Неизвестно