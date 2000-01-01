Лаптинова (Панарина) Полина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптинова (Панарина) Полина Семёновна

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Место рождения

с.Казанка Казахская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панарин Семён Иванович

Мать: Панарина Прасковья Васильевна

с.Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Лаптинов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Лаптинов Борис

село Красное Володарский р-н Петропавловская обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптинов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптинова Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Лаптинов Борис

Смерть
Неизвестно
г.Ташкент Узбекистан
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