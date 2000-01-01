Лаптинова (Панарина) Полина Семёновна
Место рожденияс.Казанка Казахская Республика
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Лаптинов Алексей Борисович
Отец ребёнка: Лаптинов Борис
село Красное Володарский р-н Петропавловская обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптинов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптинова Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Лаптинов Борис
Смерть
Неизвестно
г.Ташкент Узбекистан