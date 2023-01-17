Шайхутдинова (Ситдикова) Тахира Ситдиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситдиков Ситдик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1933
Дочь: Гареева Закиря Байдыковна
Отец ребёнка: Шайхутдинов Байдык Шайхутдинович
Куреч, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно