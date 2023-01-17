Шайхутдинова (Ситдикова) Тахира Ситдиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхутдинова (Ситдикова) Тахира Ситдиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситдиков Ситдик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1933

Дочь: Гареева Закиря Байдыковна

Отец ребёнка: Шайхутдинов Байдык Шайхутдинович

Куреч, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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