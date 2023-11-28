Чемерис Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чемерис Григорий Семенович
Мать: Чемерис Людмила
Рождение ребёнка
01.04.1981
Дочь: Гулюгина Надежда Геннадьевна
Мать ребёнка: Чемерис Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемерис Анна Геннадьевна
Мать ребёнка: Чемерис Надежда Васильевна
Смерть
Неизвестно