Чемерис Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемерис Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чемерис Григорий Семенович

Мать: Чемерис Людмила

Рождение ребёнка
01.04.1981

Дочь: Гулюгина Надежда Геннадьевна

Мать ребёнка: Чемерис Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемерис Анна Геннадьевна

Мать ребёнка: Чемерис Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно
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