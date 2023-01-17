Наконечный Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечный Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

До 1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1700 г.р.

Жена

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: Наконечная Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Наконечный Петр Васильевич

Мать ребёнка: Наконечная Агафья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наконечная Агафья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
До 1796
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