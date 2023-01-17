Наконечный Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиДо 1796
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1762
Сын: Наконечный Петр Васильевич
Мать ребёнка: Наконечная Агафья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
До 1796