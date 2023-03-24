Екимова Надежда Яковлевна
Место рожденияНовозаголичное село Ефремовского уезда Тульской губ
Дата рождения08.09.1895 ст.
Дата смерти14.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1922
Сын: Марков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Марков Василий Никитович
Рождение ребёнка
10.02.1925
Дочь: Маркова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Марков Василий Никитович
Смерть
14.05.1961