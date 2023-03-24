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Екимова Надежда Яковлевна

Место рождения

Новозаголичное село Ефремовского уезда Тульской губ

Дата рождения

08.09.1895 ст.

Дата смерти

14.05.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Василий Никитович

Рождение ребёнка
19.03.1922

Сын: Марков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Марков Василий Никитович

Рождение ребёнка
10.02.1925

Дочь: Маркова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Марков Василий Никитович

Смерть
14.05.1961

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