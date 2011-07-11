Яковкина Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковкина Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2011

Отец: Яковкин Василий Иванович

Мать: Белозерова Ирина Анатольевна

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