Касаткина Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1928

Дата смерти

29.05.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касаткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касаткин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин Иван Иванович

Смерть
29.05.2014
Москва, город федерального значения Москва
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