Касаткина Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1928
Дата смерти29.05.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касаткин Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касаткин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.2014
Москва, город федерального значения Москва