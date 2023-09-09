Папко Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1972
Дочь: Бурносова (Папко) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Папко (Федоренко) Лидия Васильевна
Морохорово, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
14.01.1979
Дочь: Устинова (Папко) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Папко (Федоренко) Лидия Васильевна
Клинцы, город Клинцы, Брянская область