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Папко Владимир Андреевич

Место рождения

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

01.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.02.1972

Дочь: Бурносова (Папко) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Папко (Федоренко) Лидия Васильевна

Морохорово, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
14.01.1979

Дочь: Устинова (Папко) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Папко (Федоренко) Лидия Васильевна

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

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