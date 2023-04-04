Бердичевская (Бердичевская) Нета (Гнеси Меер-Шмулевна) 02.02.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бердичевская (Бердичевская) Нета (Гнеси Меер-Шмулевна)

Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

02.02.1906

Дата смерти

10.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1906

Отец: Бердичевский Меер-Шмуль

Мать: Бердичевский (Хмельницкая) Дора

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ольвовский Борис Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Главный кассир Елисеевского магазина
Бракосочетание
28.12.1926

Муж: Ольвовский Борис Яковлевич

Зиновьевский народный комиссариат (Кировоград)
Рождение ребёнка
17.03.1941

Сын: Ольвовский Ян Борисович

Отец ребёнка: Ольвовский Борис Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.04.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Преображенское еврейское кладбище

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