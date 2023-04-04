Бердичевская (Бердичевская) Нета (Гнеси Меер-Шмулевна)
Место рождения
Дата рождения02.02.1906
Дата смерти10.04.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ольвовский Борис Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Главный кассир Елисеевского магазина
Бракосочетание
28.12.1926
Зиновьевский народный комиссариат (Кировоград)
Рождение ребёнка
17.03.1941
Отец ребёнка: Ольвовский Борис Яковлевич
Смерть
10.04.1987
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Преображенское еврейское кладбище