Петров Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Борис Николаевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

28.01.1947

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1972
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