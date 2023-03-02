Жевлакович Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Жевлакович Станислаф Григорьевич
Мать ребёнка: Жевлакович Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Франческа (Франя) Григорьевна
Мать ребёнка: Жевлакович Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенокосова Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Жевлакович Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сковородкина Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Жевлакович Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жевлакович Раиса