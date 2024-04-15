Сорокина (Шустова) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1928
Дата смерти15.04.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Лев Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Лев Николаевич
Смерть
15.04.2024