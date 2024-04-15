Сорокина (Шустова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Шустова) Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1928

Дата смерти

15.04.2024

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1928

Отец: Шустов Василий Алексеевич

Мать: Шустова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Лев Николаевич

Рождение ребёнка
31.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Лев Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Лев Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.04.2024

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