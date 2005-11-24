Попова (Войтишко) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.04.1939
Дата смерти24.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939
Рождение ребёнка
12.04.1961
Рождение ребёнка
20.08.1967
Рождение ребёнка
13.06.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван
Смерть
24.11.2005
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно