Попова (Войтишко) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Войтишко) Тамара Ивановна

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Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

23.04.1939

Дата смерти

24.11.2005

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

После 1939 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939

Отец: Войтишко Иван Севастианович

Мать: Войтишко Анна Сергеевна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
20.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван

Рождение ребёнка
13.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван

Смерть
24.11.2005
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
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