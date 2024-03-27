Хамидулин Басар Хамидуллович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1911 Дата и место призыва: 30.05.1941 Кукморский РВК, Татарская АССР, Кукморский р-н Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.09.1941 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 977520 Дело ист. информации: 197

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