Хамидуллин Башар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамидуллин Башар

Хамидуллин Башар

Место рождения

с. Большой Сардек, Татарская АССР, Кукморский р-н

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Большой Сардек, Татарская АССР, Кукморский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Мансур Башарович

Мать ребёнка: Фатиха

Б
Военная служба
Неизвестно
Хамидулин Басар Хамидуллович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1911 Дата и место призыва: 30.05.1941 Кукморский РВК, Татарская АССР, Кукморский р-н Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.09.1941 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 977520 Дело ист. информации: 197
ХАМИДУЛЛИН БАСЫР ХАЛИУЛЛОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Татарская АССР, с. Большой Сардек Дата и место призыва: Кукморский РВК, Татарская АССР, Кукморский р-н Инфо... Показать все
Смерть
?.08.1941
пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close