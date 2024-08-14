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Федор Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Настасья Федорова

Мать ребёнка: Ульяна Федорова

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталья Федорова

Мать ребёнка: Ульяна Федорова

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Егор Федоров

Мать ребёнка: Ульяна Федорова

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Денис Федоров

Мать ребёнка: Ульяна Федорова

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Воронин Иван Федоров

Мать ребёнка: Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Федорова

Мать ребёнка: Ульяна Федорова

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1850
Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

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