Федор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Настасья Федорова
Мать ребёнка: Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наталья Федорова
Мать ребёнка: Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Егор Федоров
Мать ребёнка: Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Денис Федоров
Мать ребёнка: Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Воронин Иван Федоров
Мать ребёнка: Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Федорова
Мать ребёнка: Ульяна Федорова
Смерть
1850