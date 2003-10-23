Зырянов Анатолий Михайлович
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зырянова) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.10.2003
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно