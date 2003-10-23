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Зырянов Анатолий Михайлович

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зырянов Михаил Васильевич

Мать: Зырянова (Олиференко) Софья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зырянова) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.10.2003
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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