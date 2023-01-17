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Глазков Иван Сергеевич

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Место рождения

д. Ильинка, Рыбинский район, Красноярский край, РФ

Дата рождения

01.07.1934

Дата смерти

16.06.1986

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1934

Отец: Глазков Сергей Иванович

Мать: Глазкова Нина Артемовна

д. Ильинка, Рыбинский район, Красноярский край, РФ
Бракосочетание
15.11.1960

Жена: Глазкова Мария Федоровна

Таежный, Канский район, Красноярский край
Развод
Неизвестно

Жена: Глазкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазкова Мария Федоровна

Смерть
16.06.1986
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Причина смерти: несчастный случай
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