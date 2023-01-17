Глазков Иван Сергеевич
Место рожденияд. Ильинка, Рыбинский район, Красноярский край, РФ
Дата рождения01.07.1934
Дата смерти16.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1934
Отец: Глазков Сергей Иванович
Мать: Глазкова Нина Артемовна
д. Ильинка, Рыбинский район, Красноярский край, РФ
Бракосочетание
15.11.1960
Жена: Глазкова Мария Федоровна
Таежный, Канский район, Красноярский край
Развод
Неизвестно
Жена: Глазкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазкова Мария Федоровна
Смерть
16.06.1986
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Причина смерти: несчастный случай