Козбар Адольф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мак Лина
Мать ребёнка: Козбар Клара
Рождение ребёнка
20.11.1930
Дочь: Райхерт (Козбар) Фрида Адольфовна
Мать ребёнка: Козбар Клара
Рождение ребёнка
21.06.1935
Дочь: Гольдербайн Эмма
Мать ребёнка: Козбар Клара
Смерть
Неизвестно