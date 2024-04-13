Козбар Адольф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козбар Адольф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мак Лина

Мать ребёнка: Козбар Клара

Рождение ребёнка
20.11.1930

Дочь: Райхерт (Козбар) Фрида Адольфовна

Мать ребёнка: Козбар Клара

Рождение ребёнка
21.06.1935

Дочь: Гольдербайн Эмма

Мать ребёнка: Козбар Клара

Смерть
Неизвестно

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