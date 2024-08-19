Zāmure (Visokinska) Otīlija
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Visokinsk ?
Мать: Visokinska (Caune) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zamurs ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zamurs Olgerts
Отец ребёнка: Zamurs ?
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Ungailo (Zamure Zamurs) Modrite
Отец ребёнка: Zamurs ?
Смерть
Неизвестно