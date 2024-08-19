Zāmure (Visokinska) Otīlija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zāmure (Visokinska) Otīlija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Visokinsk ?

Мать: Visokinska (Caune) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zamurs ?

Отец ребёнка: Zamurs ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zamurs ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zamurs Olgerts

Отец ребёнка: Zamurs ?

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Ungailo (Zamure Zamurs) Modrite

Отец ребёнка: Zamurs ?

Смерть
Неизвестно

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