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Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Петр Васильевич (1733 — 1808) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Спасского на Волге Рыбинского уезда. В 1790 году по болезни уволен за штат. Жена его Прасковья Васильевна (1734-?... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Александр Петрович (1755 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Петра Васильевича. Служил пономарем в том же селе. В 1784 году выбыл в светскую команду. Жена его Ефимия ... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Сын: Герасим Петров

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Федор Петров

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Смерть
1808

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