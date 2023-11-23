Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Петр Васильевич (1733 — 1808) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Спасского на Волге Рыбинского уезда. В 1790 году по болезни уволен за штат. Жена его Прасковья Васильевна (1734-?... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Александр Петрович (1755 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Петра Васильевича. Служил пономарем в том же селе. В 1784 году выбыл в светскую команду. Жена его Ефимия ... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Сын: Герасим Петров
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Федор Петров
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Смерть
1808