Пучкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

24.07.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1959

Сын: Пучков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.07.2023

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