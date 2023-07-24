Пучкова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти24.07.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1959
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.07.2023